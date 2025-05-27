ОКР будет оспаривать отстранение сборной России по хоккею от Олимпиады-2026

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен оспорить в международных судебных инстанциях решение об отстранении сборной России по хоккею от зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Юристы ОКР подчеркнули, что препятствия, на которые ссылается МОК, уже устранены и организация была официально уведомлена об этом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ОКР отметили, что отстранение хоккейной сборной началось в 2022 году и не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году.

— Нет юридических оснований для отстранения ОКР, все права должны быть восстановлены, — говорится в заявлении.

Напомним, что сборную России по хоккею не допустят до участия в олимпийском турнире 2026 года. Об этом 25 мая заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Матвей Гавриков