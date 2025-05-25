Президент IIHF подтвердил информацию о недопуске российских хоккеистов к Олимпиаде-2026
Организация хочет, чтобы МОК официально сообщил об этом решении.
Сборную России по хоккею не допустят до участия в олимпийском турнире 2026 года. Об этом 25 мая заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
— Олимпийский комитет России получил эту новость. Мы ясно дали понять, что именно Международный олимпийский комитет (МОК) должен уведомить Олимпийский комитет России (ОКР), и они это сделали, — процитировал его SVT Sport.
По словам Тардифа, организация также хочет, чтобы МОК официально сообщил об этом решении.
Напомним, в пятницу стало известно, что решение об отстранении хоккейной сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года было принято на конгрессе Международной федерации хоккея.
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