Президент IIHF подтвердил информацию о недопуске российских хоккеистов к Олимпиаде-2026

Организация хочет, чтобы МОК официально сообщил об этом решении.

. Фото: Динар Фатыхов

Сборную России по хоккею не допустят до участия в олимпийском турнире 2026 года. Об этом 25 мая заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

— Олимпийский комитет России получил эту новость. Мы ясно дали понять, что именно Международный олимпийский комитет (МОК) должен уведомить Олимпийский комитет России (ОКР), и они это сделали, — процитировал его SVT Sport.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Тардифа, организация также хочет, чтобы МОК официально сообщил об этом решении.

Напомним, в пятницу стало известно, что решение об отстранении хоккейной сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года было принято на конгрессе Международной федерации хоккея.

Елизавета Пуншева