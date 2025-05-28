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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

07:00, 28.05.2025

Будет небольшая облачность, без осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 3—8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Утром температура составит порядка +8 и выше, на западе — от +14 градусов. Днем ожидается от +24 до +29 градусов.

Галия Гарифуллина

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