Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Будет небольшая облачность, без осадков
Сегодня в Татарстане будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 3—8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Утром температура составит порядка +8 и выше, на западе — от +14 градусов. Днем ожидается от +24 до +29 градусов.
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