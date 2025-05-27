В Казани арестовали Фердината Юсупова и еще двух фигурантов дела ОПГ «Перваки»
В Казани арестовали Фердината Юсупова и еще двух фигурантов дела ОПГ «Перваки» — присяжные признали их виновными.
Верховный суд Татарстана только что постановил взять под стражу трех подсудимых по делу казанской группировки «Перваки» — Фердината Юсупова, Валентина Лукоянова и Леонида Андреева. Сегодня коллегия присяжных признала их виновными в тяжких преступлениях.
Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Подробнее — в материале «Реального времени».
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