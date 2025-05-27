Госдума вводит уголовную ответственность для дропперов сроком до 6 лет

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за действия дропперов — подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Максимальное наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

За передачу электронного средства платежа для неправомерных операций предлагается наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, либо лишения свободы до 3 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нововведения усилят защиту граждан и их сбережений.

Напомним, что в России с осени могут ввести ограничения на количество банковских карт, оформленных на одного человека. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, гражданин сможет иметь не более 20 карт в целом и не более пяти карт в одном банке.

Матвей Гавриков