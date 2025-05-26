Россия ограничит число банковских карт на одного человека
В России с осени могут ввести ограничения на количество банковских карт, оформленных на одного человека. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, гражданин сможет иметь не более 20 карт в целом и не более пяти карт в одном банке.
Инициатива, предложенная Банком России еще в марте, направлена на борьбу с так называемыми «дропперами» — лицами, на которых мошенники оформляют десятки счетов для вывода похищенных средств.
— Цель — затруднить деятельность мошенников, использующих подставных лиц для отмывания денег, — передает слова Аксакова «Российская газета».
Российские банки в период с января по март 2025 года предотвратили 43,8 млн попыток мошеннических хищений денежных средств у клиентов на общую сумму 4,6 трлн рублей.
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