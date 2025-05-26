Новости экономики

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Россия ограничит число банковских карт на одного человека

08:58, 26.05.2025
Россия ограничит число банковских карт на одного человека
Фото: Михаил Захаров

В России с осени могут ввести ограничения на количество банковских карт, оформленных на одного человека. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, гражданин сможет иметь не более 20 карт в целом и не более пяти карт в одном банке.

Инициатива, предложенная Банком России еще в марте, направлена на борьбу с так называемыми «дропперами» — лицами, на которых мошенники оформляют десятки счетов для вывода похищенных средств.

— Цель — затруднить деятельность мошенников, использующих подставных лиц для отмывания денег, — передает слова Аксакова «Российская газета».

Российские банки в период с января по март 2025 года предотвратили 43,8 млн попыток мошеннических хищений денежных средств у клиентов на общую сумму 4,6 трлн рублей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть678.7
  • Нижнекамскнефтехим85.05
  • Казаньоргсинтез76.6
  • КАМАЗ99.1
  • Нижнекамскшина42.05
  • Таттелеком0.606