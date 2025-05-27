Российский флот начал масштабные учения в Балтийском море

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Российские корабли Балтийского флота при поддержке авиации и сил Северного флота начали масштабные учения в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в «Интерфаксе».

— В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов, — говорится в сообщении.

В маневрах задействовано более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, включая фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики и суда обеспечения. В учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, а также примерно 70 единиц военной и специальной техники.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Учения проходят на фоне растущей напряженности в регионе.

Минимум 480 тыс. тонн судостроительной стали потребуется для строительства 130 кораблей, предназначенных для эксплуатации на Северном морском пути до 2036 года.

Рената Валеева