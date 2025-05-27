Названы популярные направления для летнего отдыха у татарстанцев

Фото: Рената Валеева

В школах Татарстана начались долгожданные летние каникулы, и жители республики активно строят планы на отдых. Аналитики отмечают, что в этом году большинство татарстанцев отдает предпочтение путешествиям по России. Среди самых популярных направлений — Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым, сообщает ГТРК «Татарстан».

Не забывают татарстанцы и о традиционном пляжном отдыхе за рубежом. В лидерах по-прежнему остаются Турция и Египет. Привлекают туристов и ОАЭ, где в летний сезон снижаются цены из-за высокой влажности.



Краснодарский край возглавляет рейтинг популярных направлений, на него приходится около 30% бронирований. Второе место занимает Санкт-Петербург, а третье — Крым. Республика Татарстан прочно обосновалась в топ-10, занимая 8-е место. А вот в Анапе этим летом ажиотажа не ожидается — из-за ситуации с загрязнением моря общий спад продаж достиг 70%.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В прошлом году Казань посетили 4 млн 4 тыс. человек. В этом году планируется увеличить этот показатель на 100 тысяч.



Из Казани начали курсировать дополнительные поезда в южные города России. Это решение принято в связи с ростом спроса на поездки в летний сезон.

Рената Валеева