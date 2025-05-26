Из Казани назначили дополнительные поезда на юг России в летний сезон
Из Казани начали курсировать дополнительные поезда в южные города России. Это решение принято в связи с ростом спроса на поездки в летний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Назначены следующие рейсы:
- поезд №491/492 по маршруту Казань — Адлер будет отправляться через день до 29 сентября 2025 года;
- поезд №509/510 сообщением Казань — Новороссийск также будет курсировать через день до 25 сентября 2025 года;
- дополнительно введен поезд №375/376 по маршруту Казань — Пенза-1, который будет ходить ежедневно до 15 сентября 2025 года.
— С наступлением летнего сезона традиционно увеличивается спрос на поездки в направлении курортов Краснодарского края. Составы, следующие до Адлера и Новороссийска, всегда пользуются популярностью, — отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.
Напомним, что Казань заняла пятое место среди самых популярных направлений для отдыха, сохранив свою стоимость аренды на уровне 6 тыс. рублей за ночь. Это соответствует показателям прошлого года.
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