Из Казани назначили дополнительные поезда на юг России в летний сезон

Фото: Динар Фатыхов

Из Казани начали курсировать дополнительные поезда в южные города России. Это решение принято в связи с ростом спроса на поездки в летний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Назначены следующие рейсы:

поезд №491/492 по маршруту Казань — Адлер будет отправляться через день до 29 сентября 2025 года;

поезд №509/510 сообщением Казань — Новороссийск также будет курсировать через день до 25 сентября 2025 года;

дополнительно введен поезд №375/376 по маршруту Казань — Пенза-1, который будет ходить ежедневно до 15 сентября 2025 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— С наступлением летнего сезона традиционно увеличивается спрос на поездки в направлении курортов Краснодарского края. Составы, следующие до Адлера и Новороссийска, всегда пользуются популярностью, — отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Напомним, что Казань заняла пятое место среди самых популярных направлений для отдыха, сохранив свою стоимость аренды на уровне 6 тыс. рублей за ночь. Это соответствует показателям прошлого года.

Анастасия Фартыгина