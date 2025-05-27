Госдума приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, направленный на защиту работников, получивших дисциплинарные взыскания, от необоснованного снижения премий. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно принятому закону, работодатели будут обязаны четко прописывать в трудовых договорах и локальных актах виды, размеры, условия и сроки выплаты премий. При этом необходимо учитывать как качество и продолжительность труда, так и наличие дисциплинарных взысканий.

Работодатель сможет уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по тем премиям, которые начисляются за этот же период. Общее снижение зарплаты из-за дисциплинарного взыскания не может превышать 20% в месяц.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Помимо изменений в премиальной системе, законопроект также обновляет нормы о режиме работы и отдыха для работников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, медиков и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» представили на рассмотрение палаты законопроект, направленный на повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Рената Валеева