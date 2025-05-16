В Госдуму внесли законопроект об увеличении оплаты за работу в выходные и праздники

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» представили на рассмотрение палаты законопроект, направленный на повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Предлагается учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты при расчете вознаграждения за такую работу, как это уже делается при оплате сверхурочных часов. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, существующее законодательство устанавливает разные порядки оплаты для сверхурочной работы и работы в выходные/праздничные дни. За сверхурочную работу вознаграждение рассчитывается с учетом оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат. В то время как при работе в выходные и праздники учитывается только оклад или тарифная ставка.

Авторы законопроекта считают, что такая разница делает более выгодным для работодателей привлечение сотрудников к работе в выходные дни, а не к сверхурочной работе, что является несправедливым по отношению к работникам.

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Рената Валеева