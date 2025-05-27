Россияне в апреле потратили рекордную с начала 2025 года сумму на новые авто

Фото: Динар Фатыхов

В апреле 2024 года россияне потратили 325,7 млрд рублей на приобретение новых автомобилей, что на 31,3% превышает показатели марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». Этот результат стал максимальным с начала 2025 года.

Наибольший рост потребительского интереса пришелся на автомобили из Южной Кореи, на покупку которых было потрачено 5,5 млрд рублей, что почти на 80% больше, чем в марте. Также значительно увеличились траты на европейские (+46,5%, до 46,8 млрд рублей) и японские (+40%, до 17,6 млрд рублей) автомобили.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Львиная доля расходов пришлась на автомобили китайского производства — 188,4 млрд рублей, что на 30% больше, чем в марте. Самый скромный рост показали траты на отечественные автомобили, увеличившись на 16,5% и достигнув 53 млрд рублей.

В количественном выражении лидерами рынка в апреле стали китайские и российские автомобили — 56 и 34 тыс. единиц соответственно.

Несмотря на ощутимый рост по сравнению с мартом, финансовая емкость российского авторынка все еще уступает прошлогодним показателям. В апреле 2024 года на покупку новых автомобилей было потрачено 430,6 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в текущем году.

Объем выданных автокредитов в России в апреле 2025 года сократился на 49% по сравнению с прошлым годом, составив 100,6 млрд рублей.



Рената Валеева