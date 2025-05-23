Татарстан вошел в топ-5 по объемам автокредитов: в апреле выдано 4,88 млрд рублей

. Фото: Динар Фатыхов

Объем выданных автокредитов в России в апреле 2025 года сократился на 49% по сравнению с прошлым годом, составив 100,6 млрд рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), передает ТАСС.

Несмотря на общее снижение, Татарстан оказался в числе лидеров по выдаче автокредитов, заняв пятое место с показателем 4,88 млрд рублей. Первые четыре позиции занимают Москва (9,31 млрд рублей), Московская область (8,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (5,75 млрд рублей) и Краснодарский край (5,02 млрд рублей).

Количество выданных автокредитов в апреле увеличилось на 2,7% по сравнению с мартом, достигнув 79,7 тыс. Однако в сравнении с апрелем 2024 года этот показатель упал на 43,9%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, уточнил, что падение выдачи автокредитов в 2024 году связано с ростом рыночных ставок и введением макропруденциальных ограничений. В 2025 году ситуация начала стабилизироваться, что связано с удешевлением кредитов и субсидированием ставок от автопроизводителей.

Напомним, что с 13 мая программа льготного автокредитования в России расширена на семьи, имеющие трех и более детей. Многодетным семьям будет предоставляться скидка в размере 10% на приобретение автомобиля в рамках программы льготного кредитования.

Анастасия Фартыгина