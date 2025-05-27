Правительство утвердило план поддержки трудоустройства участников СВО

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Правительство России утвердило план мероприятий, направленный на повышение уровня трудоустройства участников СВО и организацию их профориентации. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на официальном сайте кабмина.

Ключевая цель — обеспечить демобилизованным военнослужащим максимально комфортный и оперативный переход к мирной жизни, предоставив им необходимые возможности для профессиональной реализации.

В регионах будет создана обширная база данных работодателей и доступных рабочих мест, ориентированная на участников СВО. Также будет оказываться всесторонняя помощь в оформлении документов, необходимых для трудоустройства.

Особое внимание будет уделено проактивной работе с бойцами, которые после возвращения из зоны боевых действий не обращались в органы службы занятости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для повышения эффективности работы с участниками СВО, сотрудники органов службы занятости пройдут специализированное обучение, посвященное особенностям работы с данной категорией граждан.

Согласно плану, в государственных органах будет сформирован резерв рабочих мест, предназначенный для трудоустройства бойцов СВО.

Кроме того, правительство планирует разработать механизмы стимулирования работодателей, которые будут готовы принимать на работу участников СВО.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу раиса Татарстана Рустама Минниханова о предоставлении льготных ипотечных кредитов для семей участников СВО.

Рената Валеева