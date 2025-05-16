В Татарстане введут ограничения на движение транспорта для улучшения качества воздуха

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируют временно ограничить движение транспорта в населенных пунктах и туристических зонах, чтобы снизить загрязнение воздуха. Этот шаг стал ответом на ухудшение экологической ситуации. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения будут действовать до 30 дней и вводиться в случае неблагоприятных метеоусловий третьей степени опасности или при систематическом превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ. Решение о введении ограничений будет принимать местная администрация по предложению минэкологии Татарстана.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Запрет коснется въезда, движения и стоянки автомобилей в границах населенных пунктов и на особо охраняемых природных территориях. Однако федеральные и межмуниципальные трассы, а также частные дороги останутся открытыми.

Важно, чтобы были доступны объездные дороги и парковочные места. Изменения в организации дорожного движения должны согласовываться с владельцами автодорог и Госавтоинспекцией. Жителей будут уведомлять за 30 дней до введения ограничений, указывая причины и возможные маршруты объезда.

Исключения сделают для местных жителей, спецтранспорта экстренных служб, общественного транспорта и других важных перевозок, таких как медицинские препараты и продукты. Ограничения не затронут также транспорт госорганов с специальными сигналами и технику для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Анастасия Фартыгина