Татарстан и Белоруссия запустили новый формат сотрудничества

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Татарстан и Белоруссия начали новый этап своего сотрудничества. Премьер-министр страны Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Минниханов достигли соглашения о формировании нового формата двусторонней работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник делегация из Белоруссии, возглавляемая Турчиным, посетила три города Татарстана:

Набережные Челны;

Нижнекамск;

Елабугу.

— Мы с Рустамом Нургалиевичем договорились о новом формате нашей работы. Ежемесячно наши рабочие группы под руководством вице-премьеров будут заседать в различных форматах, выполняя наши договоренности, — подчеркнул Турчин.

Он добавил, что раз в три месяца они будут подводить итоги работы.

Минниханов также отметил важность встреч, которые будут проходить как в офлайн-, так и в онлайн-форматах. Он выразил надежду посетить Белоруссию через три месяца по приглашению белорусского премьера.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Будем стараться, чтобы уже что-то конкретное было, — сказал он, уточнив, что у сторон есть много направлений для сотрудничества, включая автокомпоненты и нефтехимию.

— Мы, благодаря хорошим личным контактам наших лидеров, имеем возможность очень продуктивно работать. Но это доверие надо еще оправдать, — добавил Минниханов.

Накануне раис и премьер-министр Белоруссии отдали дань памяти павшим, возложив цветы к мемориальному комплексу «Родина-мать» в Набережных Челнах.



Анастасия Фартыгина