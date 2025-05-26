Татарстан и Белоруссия запустили новый формат сотрудничества
Татарстан и Белоруссия начали новый этап своего сотрудничества. Премьер-министр страны Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Минниханов достигли соглашения о формировании нового формата двусторонней работы. Об этом сообщает РИА «Новости».
В понедельник делегация из Белоруссии, возглавляемая Турчиным, посетила три города Татарстана:
- Набережные Челны;
- Нижнекамск;
- Елабугу.
— Мы с Рустамом Нургалиевичем договорились о новом формате нашей работы. Ежемесячно наши рабочие группы под руководством вице-премьеров будут заседать в различных форматах, выполняя наши договоренности, — подчеркнул Турчин.
Он добавил, что раз в три месяца они будут подводить итоги работы.
Минниханов также отметил важность встреч, которые будут проходить как в офлайн-, так и в онлайн-форматах. Он выразил надежду посетить Белоруссию через три месяца по приглашению белорусского премьера.
— Будем стараться, чтобы уже что-то конкретное было, — сказал он, уточнив, что у сторон есть много направлений для сотрудничества, включая автокомпоненты и нефтехимию.
— Мы, благодаря хорошим личным контактам наших лидеров, имеем возможность очень продуктивно работать. Но это доверие надо еще оправдать, — добавил Минниханов.
Накануне раис и премьер-министр Белоруссии отдали дань памяти павшим, возложив цветы к мемориальному комплексу «Родина-мать» в Набережных Челнах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.