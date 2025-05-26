Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате работникам «Таттрансойл»

Фото: Екатерина Петрова

После проверки Нижнекамская городская прокуратура добилась выплаты более 2,1 млн рублей долга по зарплате для 43 работников ООО «Таттрансойл». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

С сентября 2024 года по январь 2025 года компания не выплачивала заработную плату своим сотрудникам, что и вызвало накопление задолженности.

В результате проверки было возбуждено уголовное дело против гендиректора фирмы по статье о невыплате зарплаты. Прокуратура также направила представление об устранении нарушений.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

После вмешательства прокуратуры права работников были восстановлены, вся задолженность по зарплате выплачена.

Напомним, что работодателям запретят уменьшать зарплату сотрудника более чем на 20% из-за дисциплинарных взысканий. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию во втором чтении Комитетом Госдумы по социальной политике.

Анастасия Фартыгина