Госдума ограничит снижение зарплаты при дисциплинарных взысканиях

. Фото: Анастасия Фартыгина

Работодателям запретят уменьшать зарплату сотрудника более чем на 20% из-за дисциплинарных взысканий. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию во втором чтении комитетом Госдумы по социальной политике, сообщил глава комитета Ярослав Нилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее работодатели могли лишать работников премий полностью или частично за дисциплинарные проступки, что иногда приводило к значительному снижению общего дохода. Новый закон ограничит такие удержания: снижение премии будет касаться только тех выплат, которые начисляются за период действия взыскания, и не сможет уменьшать общую зарплату более чем на 20%.

— Работодатель не вправе многократно лишать сотрудника премии за однократный дисциплинарный проступок, — подчеркнул Нилов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его словам, законопроект учитывает позицию Конституционного суда, который требует обеспечить работнику право на своевременную и полную выплату справедливой зарплаты, достаточной для достойной жизни.

— Ранее существовал законодательный пробел, который позволял работодателям злоупотреблять правом снижать стимулирующие выплаты. Новый закон защитит интересы работников, сохранив при этом право работодателя применять дисциплинарные меры, — добавил депутат.

Также лидер фракции СРЗП Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить НДФЛ до 8% для работников до 35 лет, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов в регионе.



Анастасия Фартыгина