В Татарстане сохранится теплая и сухая погода до конца мая

Фото: Максим Платонов

В прошедшие выходные в Татарстане стояла теплая погода. В субботу местами прошел кратковременный дождь, а в воскресенье осадков не было благодаря антициклону. Днем температура поднялась от +18 до +22 градусов, а ночью опустилась от 0 до +10, на востоке республики наблюдались заморозки до -2. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Сегодня, 26 мая, в Татарстане малооблачная погода без осадков, температура воздуха в полдень составила от +20 до +22 градусов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ближайшие дни теплый антициклон продолжит приносить сухую погоду и солнечное тепло. Завтра, 27 мая, без осадков, минимальная температура ночью от +2 до +7 градусов, максимальная днем — от +22 до +27. В среду температура повысится от +24 до +29.

Четверг, 29 мая, также пройдет без осадков, ночью температура составит от +6 до +11 градусов, днем ожидается от +25 до +30.

По прогнозу Гидрометцентра, в выходные 30 и 31 мая температура может достигнуть +32 градусов.

Анастасия Фартыгина