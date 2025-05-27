Сегодня в Татарстане температура поднимется до +27 градусов
Осадков не ожидается
Сегодня в Татарстане будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 3—8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Утром температура составит +7 градусов и выше, на западе — от +10 градусов. Днем ожидается от +22 до +27 градусов.
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