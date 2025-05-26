Жительница Бугульмы потеряла почти 3 миллиона рублей, поверив в обещания легких денег

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме 35-летняя женщина, находясь в декретном отпуске, стала жертвой мошенников, потеряв почти 3 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Женщина, воспитывающая двоих детей, искала подработку в Сети и наткнулась на заманчивое предложение от некой фирмы. Оставив заявку и свой номер телефона, она вскоре получила звонок с предложением о заработке на инвестициях.

По указанию злоумышленников, бугульминка скачала приложение и начала переводить небольшие суммы на указанный кошелек. В дальнейшем, под предлогом увеличения прибыли, ее убедили в необходимости более крупных вложений. Женщина, поверив обещаниям, оформила кредит на сумму 1,5 млн рублей и перевела деньги мошенникам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Когда она попыталась вывести обещанные проценты, ей сообщили о блокировке счетов и предложили воспользоваться услугами «доверенного лица» для вывода средств. Доверчивая женщина, с разрешения своей матери, оформила на нее еще один кредит на 1,5 млн рублей и перевела эти деньги на указанные счета. В итоге ни своих, ни маминых денег потерпевшая так и не увидела.

О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных звонков, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева