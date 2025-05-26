29 мая в Казани пройдет командный забег «Кросс корпораций»
В нем примут участие 166 команд
29 мая, в 9.00, в лесопарке Лебяжье пройдет забег «Кросс корпораций». В нем примут участие 166 команд, рассказал на аппаратном совещании в мэрии глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.
На мероприятие заявились как крупные предприятия, так и вузы и колледжи. Участникам предстоит преодолеть трехкилометровую полосу с 14 препятствиями.
— Для участия в забеге «Кросс корпораций» допускаются сотрудники в возрасте от 18 лет, которые отработали в своей организации минимум три месяца. Каждая команда должна состоять из шести участников, среди которых не менее двух представительниц прекрасного пола, — сообщил Владимир Жаворонков.
Напомним, в прошлом году «Кросс корпораций» был рассчитан на 700 человек. На мероприятие планировали выделить 3,5 млн рублей.
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