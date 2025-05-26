29 мая в Казани пройдет командный забег «Кросс корпораций»

В нем примут участие 166 команд

Фото: Динар Фатыхов

29 мая, в 9.00, в лесопарке Лебяжье пройдет забег «Кросс корпораций». В нем примут участие 166 команд, рассказал на аппаратном совещании в мэрии глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

На мероприятие заявились как крупные предприятия, так и вузы и колледжи. Участникам предстоит преодолеть трехкилометровую полосу с 14 препятствиями.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

— Для участия в забеге «Кросс корпораций» допускаются сотрудники в возрасте от 18 лет, которые отработали в своей организации минимум три месяца. Каждая команда должна состоять из шести участников, среди которых не менее двух представительниц прекрасного пола, — сообщил Владимир Жаворонков.

Напомним, в прошлом году «Кросс корпораций» был рассчитан на 700 человек. На мероприятие планировали выделить 3,5 млн рублей.



Галия Гарифуллина