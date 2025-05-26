Пожарные Татарстана отреагировали на 19 пожаров и 20 ложных вызовов

Фото: Динар Фатыхов

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, за сутки 25 мая подразделения Государственной противопожарной службы региона отреагировали на 19 пожаров. Из них девять случаев произошли в жилом секторе, а также два раза горела сухая трава.

Кроме того, пожарные совершили 20 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами. В шести случаях подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана происшествий за отчетный период не зарегистрировано.

Накануне в республике произошло сразу три смертельных пожара, в результате которых скончались пять человек.

Рената Валеева