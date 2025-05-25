За сутки в Татарстане произошло три смертельных пожара — погибли пять человек

Два человека погибли в Казани, еще трое — в Зеленодольском и Пестречинском районах

. Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

За сутки в Татарстане произошло сразу три смертельных пожара, в результате которых скончались пять человек. Два человека погибли в Казани, еще трое — в Зеленодольском и Пестречинском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Один из пожаров произошел в Казани на улице Ямашева, 75. При тушении спасатели обнаружили 69-летнюю женщину и 60-летнего мужчину. После реанимационных действий бригада скорой помощи констатировала смерть. Возгорание произошло на площади 5 «квадратов». В МЧС считают, что причиной пожара стала неосторожности при курении.

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Предварительно, по той же причине произошло возгорание в Зеленодольском районе на площади в 6 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчины без признаков жизни.

Еще два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Шали Пестречинского района. Там спасатели нашли тела 85-летней женщины и 35-летнего мужчины. Также от огня пострадала женщина 59 лет, медики диагностировали у нее ожог рук легкой степени. От госпитализации она отказалась. В этом случае дом сгорел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Елизавета Пуншева