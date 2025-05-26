В Госдуме разрабатывают законопроект о признании домашнего хозяйства оплачиваемой работой

Фото: Максим Платонов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил о подготовке законопроекта, который признает ведение домашнего хозяйства полноценной работой и предусматривает ежемесячную выплату лицам, занимающимся этим трудом. Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале.

— Первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты, — говорится в сообщении.

По словам Нилова, такая мера поддержки в размере прожиточного минимума региона существенно улучшит материальное положение семей с невысоким доходом. При этом одно из базовых условий для получения выплат — статус безработного. Законопроект предлагает выделить среди безработных отдельную категорию граждан, которые занимаются ведением домашнего хозяйства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к проекту отмечается, что выплаты будут назначаться лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включая уход за детьми от 1,5 года, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями.

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Рената Валеева