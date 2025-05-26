В США назвали семь претендентов на роль преемника Трампа, включая его старшего сына

При этом в списке отсутствуют темнокожие претенденты

Фото: Реальное время

Американское издание Hill опубликовало список из семи возможных претендентов на роль преемника Дональда Трампа для выдвижения от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. В числе кандидатов оказался и старший сын нынешнего президента — Дональд Трамп — младший, передает РИА «Новости».

Как отмечается в материале, Дональд Трамп — младший на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможности участия в выборах после ухода отца из Белого дома. При этом сам Дональд Трамп ранее в интервью телеканалу NBC News опроверг планы баллотироваться на третий срок, заявив, что покинет пост президента по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться.

Реальное время / realnoevremya.ru

Неплохие шансы, по мнению издания, имеет и вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью NBC Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником, однако не стал открыто его поддерживать, отметив лишь: «Я думаю, что (Вэнс) фантастический, блестящий парень».

Среди других потенциальных кандидатов, названных изданием, — госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора. Все они принадлежат к европеоидной расе, при этом в списке отсутствуют темнокожие претенденты.

Отметим, что интернет-магазин Дональда Трампа уже начал продавать бейсболки с символикой выборов 2028 года.

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Рената Валеева