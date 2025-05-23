В США обострились дискуссии о состоянии Джо Байдена во время его президентства
В США возобновились активные разговоры о физическом и когнитивном состоянии Джо Байдена в период его пребывания на посту президента.
Вопрос формулируется так: осознавал ли он в полной мере свои действия при подписании документов и принятии решений?
Поводом для новой волны дискуссий стала книга «Первородный грех». На этом фоне республиканцы объявили о начале новых расследований, вызвав на слушания бывших сотрудников администрации Байдена и его лечащего врача.
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп обвинил команду своего предшественника Джо Байдена в госизмене. В своем посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что окружение Байдена знало о его «когнитивных нарушениях» и принимало решения вместо него.
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