Российские военные взяли под контроль Романовку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Романовка в ДНР, сообщило в воскресенье Министерство обороны.
— Активными действиями подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке военного ведомства.
Накануне Минобороны сообщило о значительном успехе подразделений группировки войск «Север». В результате проведенных операций был освобожден населенный пункт Локня, расположенный в Сумской области.
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