Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства директора школы «Вдохновение»

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Следком по Татарстану возбудил дело после убийства директора школы «Вдохновение» Елены Рябининой в казанском жилом комплексе «Волжская гавань». Об этом сообщили в СК.

Прокуратура Казани взяла дело на контроль.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Согласно предварительным данным, 24 мая иностранный гражданин «на почве личных неприязненных отношений» нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. Как сообщает МВД по РТ, полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома. Ребенок погибшей не пострадал, он доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По данным источника «Реального времени», подозреваемый имеет двойное гражданство — Турции и Германии. Его задержали вчера вечером.

Елизавета Пуншева