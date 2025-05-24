В Казани убита директор школы «Вдохновение»

В жилом комплексе «Волжская Гавань» в Казани произошла трагедия. Иностранный гражданин подозревается в убийстве своей жены, Елены Юрьевны Рябининой, в день рождения их трехлетнего сына.

По предварительной информации, мотивом преступления могла стать ревность. Елена Рябинина, родившаяся в августе 1990 года, занимала должность директора школы «Вдохновение» и занималась художественной гимнастикой.

По данным источника «Реального времени», подозреваемый имеет двойное гражданство — Турции и Германии.

На данный момент мужчина находится на краю окна многоэтажного дома. С ним работают психологи. Информация о том, пострадал ли ребенок, уточняется.

Прокуратура Кировского района города Казани взяла под контроль обстоятельства произошедшего.

