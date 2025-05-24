Следком возбудил дело после убийства директора школы «Вдохновение» в Казани

Следком по Татарстану возбудил дело после убийства директора школы «Вдохновение» Елены Рябининой в казанском жилом комплексе «Волжская Гавань». Об этом сообщили в СК.

Прокуратура Казани взяла дело на контроль.

Согласно предварительным данным, иностранный гражданин «на почве личных неприязненных отношений» нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. Как сообщает МВД по РТ, полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома. По информации источника «Реального времени», он все еще находится на балконе соседнего дома. Ребенок погибшей не пострадал, он доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По данным источника «Реального времени», подозреваемый имеет двойное гражданство — Турции и Германии.

UPD: В 21.30 по мск в МВД по РТ сообщили, что мужчина, подозреваемый в убийстве жены, задержан.