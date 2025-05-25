В Госдуме готовят законопроект о защите религиозных символов

Предлагается обязательно использовать религиозные символы как части изображений культовых зданий

. Фото: Максим Платонов

В Госдуме разрабатывают законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

— Готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, — об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий, — отметил он.

Проектом предлагается обязательно использовать религиозные символы как части изображений культовых зданий: в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах, объявлениях, на вывесках, а также в рекламе.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По словам Володина, поступают обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. По его мнению, подобные факты вызывают возмущение.

— Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране, — добавил Володин.

В апреле депутаты ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за распространение изображений православных храмов без крестов. Авторы инициативы отмечают, что на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует наказание за искажение образа религиозных объектов, что, по их мнению, способно оскорбить чувства верующих.

Елизавета Пуншева