Раис Татарстана анонсировал подготовку программы по развитию коневодства

. Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Кайбицкий район с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов совместно с министром сельского хозяйства осмотрел ход весенне-полевых работ. Они начались в конце марта. Площадь посевных полей — 36 тыс. гектаров. Район одним из первых завершил работы.

В данный момент идет активная заготовка кормов. По словам руководства района, стоит задача до сабантуя убрать первый укос.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Раис отдельно остановился на вопросах развития личных подсобных хозяйств. Сегодня в районе насчитывает 1 500 голов в ЛПХ. Минниханов заявил о необходимости активно мотивировать население на увеличение поголовья. Он также анонсировал подготовку аналогичной программы по развитию коневодства.



6 мая Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Новошешминский район, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ и развитием сельского хозяйства в целом. Визит начался с посещения «Татарского конного завода № 57», известного разведением лошадей орловской породы и в том числе поставками их для кавалерийского полка лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Елизавета Пуншева