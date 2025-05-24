ФК «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России

. Фото: Динар Фатыхов

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в заключительном, 30-м туре Мир Российской премьер-лиги сезона-2024/25 со счетом 3:0 и впервые в своей истории завоевал золотые медали.

Первый тайм выдался напряженным и безголевым. Уже на 13-й минуте возник спорный эпизод: Кордоба упал в штрафной «Динамо» после контакта с защитниками. Футболисты «Краснодара» требовали пенальти, а судьи ВАР целых пять минут изучали повторы. В итоге после долгой проверки арбитры решили, что колумбийский нападающий находился в положении «вне игры», и пенальти назначен не был. Под занавес тайма, на 45-й минуте, отличный шанс открыть счет упустил Батчи, пробив мимо ворот.

После перерыва «Краснодар» вышел на поле, зная о победе «Зенита» над «Ахматом». Для завоевания чемпионского титула «быкам» нужна была только победа. И они добились своего! Уже на 47-й минуте Эдуард Сперцян нанес мощный удар по воротам, голкипер «Динамо» отразил мяч, но на добивании первым оказался Джон Кордоба, отправивший мяч в сетку — 1:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 82-й минуте вышедший на замену Кривцов удвоил преимущество «Краснодара», забив важный гол. А в компенсированное арбитром время Эдуард Сперцян уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счет — 3:0!

Финальный свисток потонул в оглушительном реве трибун. «Краснодар» финишировал с 67 очками, опередив «Зенит» (66 очков), который завершил сезон на втором месте. Бронзовые медали достались московскому «Спартаку», набравшему 60 очков.

Казанский «Рубин» также одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:2.