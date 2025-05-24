«Рубин» огласил стартовый состав на домашний матч против «Оренбурга» в заключительном туре РПЛ
Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на сегодняшний домашний матч против «Оренбурга», который станет заключительным для команды в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.
С первых минут на поле выйдут:
- Вратарь: Евгений Ставер
- Защитники: Илья Рожков, Игорь Вуячич, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко
- Полузащитники: Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Велдин Ходжа, Валентин Вада, Дардан Шабанхаджай
- Нападающий: Мирлинд Даку
Напомним, матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 16:30 по московскому времени.
Эта встреча приурочена ко Дню химика и пройдет в формате «химического матча» совместно с ПАО «Казаньоргсинтез».
Болельщики надеются, что «Рубин» сможет завершить сезон на мажорной ноте, реабилитировавшись за поражение в предыдущем туре от «Химок» (2:3). В 29-м туре подопечные Рашида Рахимова уступили на выезде подмосковной команде.
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