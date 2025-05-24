Минниханов поручил пристальнее следить за безопасностью во время последнего звонка

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Раис Рустам Минниханов озвучил важные поручения, касающиеся завершения учебного года и начала летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила его пресс-служба.

В частности, он напомнил, что сегодня во всех школах республики прозвенит последний звонок. В этом учебном году 46,2 тыс. учеников 9-х классов и 15,3 тыс. учеников 11-х классов завершат свое обучение. Минниханов поручил главам муниципальных образований и руководителям учебных заведений обеспечить высокое качество проведения мероприятий, связанных с окончанием учебного года и выпускными экзаменами, с соблюдением всех мер безопасности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также раис сообщил о старте летней оздоровительной кампании в республике.

— Со следующей недели начинается оздоровительная кампания. Важно приложить все усилия для того, чтобы детский отдых был организован качественно и безопасно. В республике запланирован отдых 154 526 детей, для чего будет задействовано 1 620 организаций, — сказал Минниханов.

Он уточнил, что в регионе предусмотрено более 50 тыс. бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из семей участников специальной военной операции. На финансирование этих мероприятий предусмотрено 2 млрд 531 млн рублей из республиканского бюджета и 12 млн рублей из местных бюджетов.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил выпускников школ с последним звонком. В своем обращении к ученикам он отметил важность этого дня как символа завершения одного из самых значимых этапов в жизни молодого человека и начала нового пути, полного возможностей и свершений.

Рената Валеева