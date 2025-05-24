Министр образования и науки Татарстана Хадиуллин поздравил выпускников с последним звонком

. Фото: Максим Платонов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил выпускников школ с последним звонком. В своем обращении к ученикам он отметил важность этого дня как символа завершения одного из самых значимых этапов в жизни молодого человека и начала нового пути, полного возможностей и свершений.

— Вы проделали огромную работу, учились, преодолевали трудности и добивались успехов. Впереди у вас еще сдача ЕГЭ, и я желаю вам с легкостью преодолеть эти экзаменационные испытания. Главное — верьте в себя и свои силы. Позитивный настрой играет немаловажную роль в успешной сдаче экзамена, — передает его слова пресс-служба.

Хадиуллин также призвал выпускников хранить яркие воспоминания о школьных годах и смотреть в будущее с надеждой и вдохновением. Он выразил благодарность учителям за их преданность делу, поддержку и вдохновение, а также родителям за любовь и заботу, которые сопровождали детей на протяжении всего учебного пути.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Вы — наше будущее. Желаю вам удачи во всех начинаниях, творческих успехов и крепкого здоровья! Пусть каждый день приносит радость и вдохновение. Мы гордимся вами и верим в ваш успешный путь! — добавил министр.

В завершение своего поздравления Хадиуллин пожелал всем остальным ученикам ярких и насыщенных летних каникул, призвав их проводить время с семьей и друзьями, заниматься спортом и развивать свои увлечения.

В этом году школу в Казани окончат 21 284 выпускника: 15 133 из них получат аттестаты за 9-й класс, 6 151 — за 11-й. Общегородской последний звонок пройдет 24 мая в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Хедлайнерами станут казанский dj-исполнитель Bubblegum, соул-исполнитель и композитор Паша Руденко и группа «Фэмили».

Рената Валеева