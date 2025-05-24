Кадровые изменения в ОАО «Каздорстрой»: новым директором стал Иван Захаров

. Фото: Олег Тихонов

На этой неделе ОАО «Каздорстрой» вновь сменило руководство: новым директором стал Иван Захаров, ранее возглавлявший зеленодольские дорожные компании «Нурлатдорстрой» и «КДМС». Это уже четвертая кадровая рокировка в компании за текущий год.

Как сообщалось ранее, весной 2024 года «Реальное время» освещало изменения в руководстве одного из крупнейших дорожных подрядчиков Татарстана, который в последние годы получает крупные госконтракты на десятки миллиардов рублей. В то время Александра Орехова, управлявшего предприятием на протяжении двух лет, сменил Дамир Мадьяров, выходец из группы компаний «Ядран», связанной с бизнесом нефтетрейдера Ирека Салихова.

Однако Мадьяров пробыл на посту директора всего до января 2025 года, после чего его заменил Данис Гарипов, а затем — Михаил Путин. В результате во вторник, 20 мая, Путин уступил кресло Захарову. Частая смена руководства в компании стала заметна с 2022 года, когда у «Каздорстроя» было всего три директора с момента его основания в 2002 году.

На фоне кадровых изменений стоит отметить, что наибольший объем госзаказов пришелся на 2022 год — свыше 45,7 млрд рублей. В последующие годы сумма контрактов значительно снизилась: до 437 млн рублей в 2023-м и до 23 млн в 2024-м. В 2025 году наблюдается небольшой рост — до 99 млн рублей, за которые компания должна выполнить работы по устройству слоев износа на участке трассы М-7 «Волга».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для более подробного анализа текущей ситуации можно ознакомиться с материалом «Реального времени» под названием «Бизнес-обзор: рокировки шефов в «Каздорстрое» и бывшем отеле Ibis».

Рената Валеева