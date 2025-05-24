В Татарстане обновили 226 объектов здравоохранения в рамках республиканских программ

. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно продолжается капремонт объектов здравоохранения. В рамках двух республиканских программ и нацпроекта ремонт охватывает 226 объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

По состоянию на сегодня, ремонт фельдшерско-акушерских пунктов выполнен на 77%. В работе находятся 63 объекта, из которых 52 уже сданы, включая 21 завершенный за последние две недели.

Министр отметил, что из 56 пунктов раздачи детского молочного питания ремонт завершен на 36 объектах. За отчетные две недели было сдано девять пунктов в шести муниципальных районах, активно продолжаются работы на оставшихся 20 молочных кухнях, выполнение которых составляет 76%.

Программа ремонта медицинских стационаров выполнена на 25%. В настоящее время в работе находятся 17 стационаров, а работы на двух объектах начнутся до конца месяца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается участковых больниц и амбулаторий, подрядчики выполнили 61% запланированных работ. За прошедшие две недели завершен ремонт амбулатории в Елабуге, всего в этом году запланировано отремонтировать 17 объектов.

Также в текущем году необходимо провести ремонт 17 поликлиник. Одна из них, расположенная в Казани, была сдана на этой неделе. Общее выполнение работ по поликлиникам оценивается в 47%.

На этой неделе в Набережных Челнах прошли учения по ликвидации очага чумы. В тренировке приняли участие специалисты из различных служб, включая медицинские учреждения и правоохранительные органы.

Рената Валеева