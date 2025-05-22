В Набережных Челнах прошли учения по ликвидации чумы

В Набережных Челнах прошли учения по ликвидации очага чумы. В тренировке приняли участие специалисты из различных служб, включая медицинские учреждения и правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

По сценарию учений, в «Больницу скорой медицинской помощи» обратился пациент, который вернулся из Конго, где участвовал в сафари. У него были симптомы легочной формы чумы. Врач в приемном покое поставил предварительный диагноз — «Пневмония неизвестной этиологии. Чума, легочная форма???».

После этого сработала схема оповещения. Врачи вызвали консультантов, бригаду скорой помощи и дезинфекционную команду. Персонал обязался соблюдать строгие меры безопасности, надев противочумные костюмы.

Вход и выход из больницы временно закрыли, а всех, кто контактировал с потенциально зараженным, поместили в изолятор. Пострадавшего эвакуировали в инфекционный госпиталь с использованием специального транспортировочного бокса.

После изоляции больного и его контактов дезинфицирующая бригада провела окончательную дезинфекцию в помещениях. Учения помогли отработать действия всех служб по борьбе с опасной инфекцией.

Напомним, что в Татарстане зарегистрирован первый случай боррелиоза после укуса клеща.



Анастасия Фартыгина