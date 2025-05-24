Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с русским народным праздником Каравон. В своем обращении он отметил значимость этого многовекового праздника, который отражает красоту и глубину русской традиционной культуры.
— Сердечно поздравляю вас с русским народным праздником Каравон. Этот старинный обряд дарует ощущение причастности к своим истокам и неразрывной связи со славным наследием многих поколений предков, — подчеркнул Минниханов.
Глава Татарстана также отметил, что каравонные хороводы, проходящие в селе Никольское, имеют особый смысл и являются символом дружбы и единства.
Минниханов обратил внимание на то, что многоголосие русского Каравона приобретает особое звучание в День славянской письменности и культуры, который также отмечается сегодня. Он подчеркнул важность наследия святых Кирилла и Мефодия для русской художественной литературы и философской мысли.
— Сохранение и приумножение наших исконных традиций — надежная опора в годы испытаний, источник силы в стремлении к новым достижениям на благо Отечества и единства нашего общества, — заключил раис Татарстана.
В завершение своего обращения Минниханов пожелал всем участникам и гостям Каравона прекрасного настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
— Шире круг, Каравон! — добавил он.
Напомним, что в прошлом году «Каравон» в Татарстане отмечали 26 мая.
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