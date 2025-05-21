Трамп обвинил окружение Байдена в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил команду своего предшественника Джо Байдена в госизмене. В своем посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что окружение Байдена знало о его «когнитивных нарушениях» и принимало решения вместо него.

Трамп подчеркнул, что идеи, такие как открытие границы и расточительные расходы на выдворение преступников, не были инициативами Байдена. Он подчеркнул: «Это была не его идея… они сделали это, чтобы уничтожить нашу страну».

По словам Трампа, действия команды Байдена представляют собой «госизмену на самом высоком уровне».

Накануне бывший президент США Джо Байден получил диагноз рак простаты. По словам представителя Байдена, «хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить».

Анастасия Фартыгина