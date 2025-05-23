Правительству, МВД и ЦБ поручено подключить дорожные камеры к проверке ОСАГО

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству, МВД и Центральному банку принять меры по подключению дорожных камер к автоматической проверке наличия полисов ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эта инициатива обсуждается властями совместно со страховщиками более десяти лет, однако до сих пор не была реализована. В Российском союзе автостраховщиков поддерживают президентское поручение, отмечая, что около 10% водителей управляют транспортными средствами без «автогражданки».

МВД начало подготовку к внедрению системы еще в 2024 году, заключив контракт на модернизацию системы «Паутина», объединяющей более 30 тыс. комплексов фиксации нарушений.

Завершение работ запланировано на октябрь 2026 года. Пока неизвестно, ускорятся ли процессы после выхода нового поручения президента.

Напомним, что Центробанк России выступил против полной отмены учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО. Регулятор считает, что это решение может привести к увеличению цен на полисы.

Матвей Гавриков