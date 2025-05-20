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ЦБ выступил против полной отмены учета износа при выплатах по ОСАГО

12:45, 20.05.2025
ЦБ выступил против полной отмены учета износа при выплатах по ОСАГО
. Фото: Дарья Пинегина

Центробанк России выступил против полной отмены учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО. Регулятор считает, что это решение может привести к увеличению цен на полисы. Об этом сообщили на auto.ru.

На днях появилась инициатива не учитывать степень износа автомобиля при определении размера компенсации за ущерб в ДТП. В Центробанке уточнили, что, хотя новый подход может улучшить положение пострадавших, его реализация неизбежно повлечет за собой пересмотр тарифов на ОСАГО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщают источники, износ автомобиля не учитывается, если автовладелец выбирает компенсацию в виде ремонта. Однако такие случаи составляют лишь 10–12% всех выплат по ОСАГО. Большинство автовладельцев предпочитают получать денежную компенсацию, которая может быть снижена на 20–50% в зависимости от степени износа.

Анастасия Фартыгина

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