ЦБ выступил против полной отмены учета износа при выплатах по ОСАГО
Центробанк России выступил против полной отмены учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО. Регулятор считает, что это решение может привести к увеличению цен на полисы. Об этом сообщили на auto.ru.
На днях появилась инициатива не учитывать степень износа автомобиля при определении размера компенсации за ущерб в ДТП. В Центробанке уточнили, что, хотя новый подход может улучшить положение пострадавших, его реализация неизбежно повлечет за собой пересмотр тарифов на ОСАГО.
Как сообщают источники, износ автомобиля не учитывается, если автовладелец выбирает компенсацию в виде ремонта. Однако такие случаи составляют лишь 10–12% всех выплат по ОСАГО. Большинство автовладельцев предпочитают получать денежную компенсацию, которая может быть снижена на 20–50% в зависимости от степени износа.
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