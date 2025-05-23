Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады 2026 года
Решение об отстранении хоккейной сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латвийский портал Sportacentrs.
Конгресс проходит в рамках чемпионата мира в Стокгольме.
Напомним, что министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк обратился к президенту Словацкого хоккейного союза Мирославу Шатану с призывом включить игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в состав сборной на предстоящий чемпионат мира.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.