Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады 2026 года

. Фото: Динар Фатыхов

Решение об отстранении хоккейной сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латвийский портал Sportacentrs.

Конгресс проходит в рамках чемпионата мира в Стокгольме.

Напомним, что министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк обратился к президенту Словацкого хоккейного союза Мирославу Шатану с призывом включить игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в состав сборной на предстоящий чемпионат мира.

Матвей Гавриков