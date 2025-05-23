Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, акции компании упали на 3%
Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple может столкнуться с пошлинами «как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если их производство не будет перенесено в Америку. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Акции Apple снизились на 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. Трамп подчеркнул, что давно требует от гендиректора компании Тима Кука перевести производство iPhone из Китая и Индии в США.
В то же время Financial Times сообщила, что Foxconn Technology начинает строительство завода в Индии стоимостью $1,5 млрд для производства компонентов Apple.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 50% на товары из Евросоюза с 1 июня 2025 года
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