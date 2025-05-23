В Казани ограничили движение по улице Патриса Лумумбы
Мэрия Казани сообщает, что движение транспорта по улице Патриса Лумумбы в Казани ограничено до 30 июня.
Это связано со строительством теплотрассы на участке от дома №37 до дома №39, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Водителей просят учитывать временные неудобства и заранее планировать маршруты объезда. Подробности работ уточняются.
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