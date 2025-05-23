Число предложений о стажировках в России выросло на 67%
«Авито Работа» сообщила РИА «Новости», что количество предложений о стажировках в России увеличилось на 67% на фоне нехватки специалистов.
В топ-3 офисных профессий по росту вакансий вошли банковские работники (почти втрое), инженеры (в 2,6 раза) и администраторы (в 1,5 раза).
Стратегия найма персонала меняется: компании все чаще используют стажировки для привлечения лояльных и профессиональных сотрудников.
Напомним, что аналитики hh.ru провели исследование резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО) и определили наиболее популярные профессии среди выпускников колледжей.
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