Пассажирские перевозки пригородными поездами в Татарстане выросли на 2%

. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в январе-апреле 2025 года выросло количество пассажиров, воспользовавшихся пригородными поездами на Горьковской железной дороге. Станции республики обслужили почти 1,9 млн пассажиров, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Наиболее популярными стали станции:

Казань — 328 тыс. человек (+2%);

Ометьево-2 — 109 тыс. человек (+2%);

Компрессорный — 105 тыс. человек (на уровне прошлого года);

Арск — 90 тыс. человек (+2%);

Свияжск — 74 тыс. человек (на уровне прошлого года);

Вахитово — 54 тыс. человек (+7%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в дни XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходил в Казани с 13 по 18 мая, ГЖД перевезла более 16 тыс. пассажиров. Среди них было свыше 4,1 тыс. аккредитованных участников, волонтеров и организаторов.



Анастасия Фартыгина