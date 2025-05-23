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Пассажирские перевозки пригородными поездами в Татарстане выросли на 2%

13:51, 23.05.2025
Пассажирские перевозки пригородными поездами в Татарстане выросли на 2%
. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в январе-апреле 2025 года выросло количество пассажиров, воспользовавшихся пригородными поездами на Горьковской железной дороге. Станции республики обслужили почти 1,9 млн пассажиров, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Наиболее популярными стали станции:

  • Казань — 328 тыс. человек (+2%);
  • Ометьево-2 — 109 тыс. человек (+2%);
  • Компрессорный — 105 тыс. человек (на уровне прошлого года);
  • Арск — 90 тыс. человек (+2%);
  • Свияжск — 74 тыс. человек (на уровне прошлого года);
  • Вахитово — 54 тыс. человек (+7%).
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в дни XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходил в Казани с 13 по 18 мая, ГЖД перевезла более 16 тыс. пассажиров. Среди них было свыше 4,1 тыс. аккредитованных участников, волонтеров и организаторов.

Анастасия Фартыгина

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