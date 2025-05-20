ГЖД перевезла более 16 тыс. пассажиров на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»
В дни XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходил в Казани с 13 по 18 мая, ГЖД перевезла более 16 тыс. пассажиров. Среди них было свыше 4,1 тыс. аккредитованных участников, волонтеров и организаторов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский рассказал: «Горьковская магистраль осуществляла транспортное обслуживание в дни проведения форума». Для этого было назначено 14 дополнительных поездов, которые обеспечивали удобный доступ к главной площадке мероприятия — МВЦ «Казань Экспо».
На маршруте Казань — Аэропорт курсировало 34 поезда с интервалом в один час. Дополнительные составы двигались без промежуточных остановок, что значительно упростило транспортировку гостей и участников. В результате пассажиропоток в этом направлении увеличился в два раза.
Безопасность на железнодорожной инфраструктуре также была в приоритете. Все поезда сопровождались сотрудниками безопасности, а на станциях гостей встречали волонтеры и работники пригородной пассажирской компании.
Напомним, что KazanForum собрал 8,5 тыс. человек из 96 стран. На нем подписали 130 соглашений, в том числе 75 международных.
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